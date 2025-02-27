Врач рассказала, как укрепить здоровье с помощью витаминов

Витамины и поливитамины помогут восполнить дефицит важных микроэлементов и укрепить здоровье. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Она уточнила, что они могут дополнить рацион питания, если организм не удается обеспечить всеми необходимыми веществами. В составе поливитаминных комплексов должны быть витамины группы B, которые поддержат нервную систему и уровень энергии. Их лучше принимать в первой половине дня. Витамин С врач посоветовала принимать после завтрака, Омега-3 и убихинол — после обеда, железо — за час до еды или через два часа после.

Помимо этого, организму нужны цинк, селен, железо и кальций, а также антиоксиданты ликопин и астаксантин, продолжила Тананакина. Витамины A, D и E помогут поддержать здоровье кожи, зрения и иммунной системы.

Профессор, главный научный сотрудник ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, доктор биологических наук Вера Коденцова до этого говорила, что традиционные продукты не помогут восполнить недостаток витаминов.

Ранее было названо опасное последствие дефицита витамина В12.