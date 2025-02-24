Названо опасное последствие дефицита витамина В12

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что у здоровых пожилых людей с пониженным уровнем витамина B12 в организме чаще наблюдаются признаки неврологического и когнитивного снижения. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology (ANeuro).

Витамин B12 необходим для синтеза ДНК, красных кровяных телец и нервной ткани. Обычно его дефицит приводит к анемии, для которой характерно нарушение кроветворения, однако этой патологией последствия не ограничиваются.

Анализ данных о рационе и состоянии здоровья 231 пожилого человека (средний возраст участников составил 71 год) показал, что сниженные уровни витамина B12 коррелируют с более низкой скоростью обработки информации и большим количеством повреждений головного мозга. Такие результаты свидетельствовали о начале неврологического и когнитивного спада у испытуемых без деменции в истории болезни.

Ученые отметили, что нарушения в работе мозга наблюдались не в случае явного дефицита витамина В12, а при понижении значений в рамках нормы.

По словам исследователей, полученные данные могут стать основанием для пересмотра медицинских стратегий, направленных на поддержание здоровья пожилых. Ученые также напомнили, что для насыщения организма витамином В12 необязательно начинать с приема добавок. Лучшими натуральными источниками этого вещества являются мясо (говядина, свинина, баранина), рыба (лосось, тунец, форель), молочные продукты (молоко, сыр, йогурт) и яйца.

Обогащенные витамином B12 растительные продукты, такие как злаки, пищевые дрожжи и растительные заменители молока, также могут быть полезны для вегетарианцев и веганов.

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