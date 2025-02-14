Профессор ответила, можно ли восполнить дефицит витаминов продуктами

Традиционные продукты не помогут восполнить недостаток витаминов. Об этом kp.ru рассказала профессор, главный научный сотрудник ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, доктор биологических наук Вера Коденцова.

Она уточнила, что чаще всего россияне сталкиваются с дефицитом витамина D и витаминов группы В. При этом для его восполнения им пришлось бы потреблять очень большие объемы пищи, отметила эксперт. По ее словам, вместо этого стоит выбирать обогащенные (витаминизированные) продукты. Например, хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты, продукты из зерновых, йодированная соль и так далее.

«Существуют витаминно-минеральные комплексы, которые содержат недостающие витамины в дозе, составляющей примерно 100% от рекомендуемого потребления. При выборе необходимо внимательно читать этикетку и помнить, что в первую очередь нам не хватает витаминов D и группы В», — добавила Коденцова.

Исследование компании «Гемотест» и СБЕР ЕАПТЕКИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что чаще всего россияне сталкиваются с дефицитом витаминов группы В. У 24,1% населения не хватает витамина В1 (тиамина), у 15,7% ниже нормы витамин В6 (пироксин), у 2,6% недостаточно витамина В12 (цианокобаламина).

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