Юрист рассказал, к чему приведет удвоение продолжительности сверхурочного труда

В России хотят увеличить вдвое продолжительность сверхурочных работ. Эта мера будет иметь сложный эффект и не ограничится решением проблемы с дефицитом кадров, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. В беседе с RT он подчеркнул, что переработки должны быть правом трудящихся, а не обязанностью.

Юрист напомнил, что при сверхурочной работе для сотрудников следует создавать условия, при которых они будут получать дополнительную оплату труда. Важно всегда помнить, что переработки оплачиваются выше, чем обычные трудовые смены, подчеркнул он. Распространяется это правило как на местных работников, так и на официально трудоустроенных мигрантов.

«Соответственно, большие зарплаты — это больше денег идет в экономику, растет потребительский спрос, больше возможностей у домохозяйств, от этого выигрывают все», — подчеркнул Соловьев.

Высокая оплата труда гарантирует, что в эту сферу люди придут работать, в том числе — сверхурочно, добавил он. Более того, такой подход позволит повысить производительность труда, увеличить налоговые отчисления в бюджет, что в целом благоприятно повлияет на рынок. По мнению юриста, беспокоиться об эксплуатации в данном свете не стоит, так как все работают «в меру своих сил».

Однако важно учитывать, что переработки должны быть правом сотрудников, а не обязанностью. Предлагаемые изменения просто будут подразумевать, что они смогут брать дополнительно не 120 часов в год, а 240 часов. В целом, по мнению Соловьева, это хорошая инициатива, но важно добиваться, чтобы права трудящихся не нарушались.

Напомним, накануне стало известно, что правительство РФ одобрило инициативу бизнеса по увеличению продолжительности сверхурочных работ, подчеркнув, однако, что этот вопрос требует дополнительного согласования. Сейчас, согласно ст. 99 Трудового кодекса, продолжительность сверхурочных не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а общее количество таких часов может достигать максимум 120 в год. Предприниматели же предложили «в скромном варианте» увеличить продолжительность до 240 часов ежегодно.

В Госдуме ранее назвали просчетом идею увеличения лимита переработок вдвое.