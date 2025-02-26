В России могут удвоить допустимую продолжительность сверхурочного труда

Российское правительство одобрило инициативу бизнеса по увеличению продолжительности сверхурочных работ, однако вопрос требует дополнительного согласования. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, которого цитирует «Интерфакс».

Сейчас, согласно ст. 99 Трудового кодекса, продолжительность сверхурочных не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а общее количество таких часов может достигать максимум 120 в год.

Предприниматели же предложили «в скромном варианте» увеличить продолжительность до 240 часов ежегодно.

«Правительство согласовало нам позицию. <...> Сейчас у нас главная проблема — согласовать эти инициативы с администрацией президента. Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — сказал Шохин.

Он отметил, что многие россияне подрабатывают по самозанятости, то есть не против тратить дополнительное время за бонусные выплаты, поэтому удвоение продолжительности сверхурочных может дать им такую возможность при условии, что часы будут оплачиваться по закону.

11 февраля сообщалось, что в администрации президента не поддержали законопроект о сверхурочной работе на фоне дефицита кадров. Часть положений были отклонены, так как государственно-правовое управление сочло их неприемлемыми с точки зрения соцзащиты граждан, другие же были «развернуты в противоположном направлении».

Ранее россиянам объяснили, почему самозанятость лучше совмещать с официальной работой.