В ГД заподозрили авторов инициативы об увеличении лимита переработок в незнании истории

Инициатива увеличения в России лимита переработок вдвое является стратегическим просчетом. Такое мнение в разговоре с «Лента.ру» выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В четверг интернет-издание РБК со ссылкой на сопроводительные материалы к законопроекту Минэкономразвития написало о предложении внести изменения в Трудовой кодекс для повышения гибкости рынка труда. Среди нововведений — увеличение лимита сверхурочной работы до четырех часов в день и 240 часов в год, а также оплата переработки свыше 120 часов в двойном размере. Также предлагается разрешить отзыв из отпуска работников вредных производств с их согласия и с оплатой в двойном размере.

Бессараб допустила, что те, кто предлагает соответствующие изменения, не очень хорошо изучали историю, тем более историю России.

«У нас неоднократно были революции, связанные с недовольством рабочего класса. Допускаю, что это было связано с определенной необходимостью, демографической ямой, потребностью в рабочих руках, это все можно понять, при этом нужно искать выход из этой ситуации», — считает парламентарий.

Ранее в Госдуме утвердили новый порядок определения размера оплаты переработок.