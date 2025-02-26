Ученые рассказали, как понять, что ваша собака хочет сообщить вам что-то важное

Международная команда ученых выявила, что моргание у собак — это не просто способ увлажнить глаза, а важная часть их языка тела. Оказывается, собаки чаще моргают, когда находятся в компании других собак или людей, что может служить способом передачи сигналов. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Чтобы выяснить, действительно ли моргание несет коммуникативную функцию, исследователи под руководством биолога Чиары Канори из Университета Пармы устроили для 54 домашних собак «киносеанс».

Во время эксперимента собакам показывали три разных видеоролика: моргание другой собаки, облизывание носа или просто внимательное неподвижное выражение морды. Каждую сцену исполняли три разных собаки-«актера»: метис терьера, кокер-спаниеля и бордер-колли. Чтобы исключить влияние индивидуальных особенностей актеров, ученые заранее проверили, что реакция зрителей не зависела от конкретного животного на экране.

Исследователи следили за частотой сердечных сокращений собак, чтобы понять их эмоциональное состояние. Оказалось, что оно оставалось стабильным, что говорит об отсутствии стресса.

Но самое интересное — собаки, смотревшие видео с моргающими сородичами, сами начинали моргать значительно чаще. Такой эффект напоминает явление заразительного зевания у людей, когда мы невольно повторяем зевок за собеседником.

Ученые уже знают, что у кошек медленное моргание используется для выражения дружелюбия. Новые данные говорят о том, что у собак может быть нечто подобное. Возможно, моргание помогает им налаживать социальные связи, снижать напряжение и демонстрировать мирные намерения.

Однако точное значение этого жеста пока остается загадкой. В некоторых предыдущих исследованиях моргание связывали с фрустрацией. Это означает, что, как и у людей, у собак оно может иметь разное эмоциональное значение в зависимости от контекста.

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