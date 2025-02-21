Кинолог объяснил, почему собаки лают

Различные возбудители, например стресс или тревога, могут заставлять собаку лаять. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, их могут пугать неизвестная обстановка, шум за окном, окружение или любой другой раздражитель. Помимо этого, они могут лаять для защиты территории или недостатка физической активности, чтобы привлекать к себе внимание.

«Чтобы справиться с проблемой, необходимо детально проанализировать поведение собаки, ваш подход к воспитанию, а также проверить здоровье любимца. Это поможет найти причину и скорректировать нежелательные действия собаки», — отметил Голубев.

Эксперт также посоветовал купить питомцу игрушки для самостоятельных занятий, например конг или собачьи шахматы, чтобы он мог занимать себя игрой.

Ученые из Венского университета ветеринарной медицины до этого нашли идеальный способ заставить собаку следовать указаниям хозяина. Оказалось, что лучший способ привлечь внимание собаки — одновременно смотреть на объект и указывать на него.

Ранее кинолог назвал признаки развития деменции у собаки.