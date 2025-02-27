Избранный глава поселения на Алтае не смог приступить к работе из-за мобилизации

«‎Ъ»‎: на Алтае новый глава поселения не приступил к работе из-за мобилизации

На Алтае 25-летний мобилизованный Денис Тадышев из-за мобилизации не может приступить к обязанностям главы Балыктуюльского сельского поселения. Об этом сообщает «Коммерсантъ»‎.

Издание пишет, что 9 февраля Тадышев, участвующий в СВО, победил на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения. Он набрал 90% голосов (334 из 371). Свою кандидатуру он выдвинул от «Единой России», когда был в отпуске.

Избранный глава населенного пункта не смог начать работу на должности из-за статуса мобилизованного. Сейчас Тадышев снова находится в зоне СВО, ожидая приказа об увольнении.

Согласно ст. 51 федерального закона о воинской обязанности, проходящий службу по призыву гражданин подлежит увольнению в случае избрания депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента (на постоянной основе), либо главой муниципалитета.

До этого чиновник из Подмосковья Вячеслав Малышев признался в получении взяток и ушел на СВО. Он стал пулеметчиком в составе штурмового подразделения Кантемировской дивизии.

Ранее стало известно, что фигурант дела о нападении с топором на главу пермского СК поедет на СВО.