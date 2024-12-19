Фигурант дела о нападении с топором на главу пермского СК поедет на СВО

Алексей Головин, которого подозревают в нападении с топором на руководителя Следственного комитета в Перми Евгения Середкина, заключил контракт о прохождении военной службы и отправится в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей суда Пермского края.

«Производство по уголовному делу 18 декабря в отношении Головина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 сентября главу местного СК обнаружили в его доме в Перми. По данным медэкспертизы, Середкину нанесли несколько ударов топором. Спасти мужчину не удалось.

После случившегося задержали Головина, бывшего сотрудника Росгвардии и мужа экс-супруги пермского следователя. Он признал вину в нападении на Середкина. По словам мужчины, причиной этому стали издевательства в отношении его жены со стороны главы СК по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что на СВО отправился экс-глава управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов, которого обвинили в получении взятки в размере 12 млн рублей.