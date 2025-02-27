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Мошенники уговорили 75-летнего сотрудника РАН поджечь три банкомата

МВД: аферисты вынудили 75-летнего сотрудника РАН поджечь три банкомата
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники уговорили 75-летнего сотрудника Сибирского отделения РАН поджечь три банкомата, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Новосибирской области.

По информации агентства, после поджогов мужчине пообещали вернуть похищенные у него ранее деньги.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о теракте.

До этого в Тюмени 16-летний подросток чуть не отдал мошенникам 4,5 млн рублей, его спас таксист.

С подростком связались неизвестные, которые представились «сотрудниками Центробанка» и сообщили, что деньги его семьи, хранящиеся в банке, находятся в опасности. Злоумышленники убедили несовершеннолетнего, что их можно спасти, переведя все на «безопасные счета».

МВД России предупредило россиян, что мошенники придумали новую, усложненную схему обмана россиян с «безопасными счетами».

Ранее в Екатеринбурге десятиклассник перевел мошенникам полмиллиона рублей со счета отца.

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