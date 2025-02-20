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В Екатеринбурге десятиклассник перевел мошенникам полмиллиона рублей со счета отца

URA.ru: на Урале подросток перевел мошенникам полмиллиона рублей
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Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

Старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.ru.

Мошенники связались с десятиклассником под видом сотрудников школы и сообщили, что необходимо проставить оценки. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Чтобы «спасти» накопления, их нужно было срочно перевести на якобы безопасный счет, действовать необходимо было в тайне от родителей, иначе лжесиловики пообещали возбудить на подростка уголовное дело. По указке преступников, юноша узнал пароль от телефона родителей и отправил средства. Все вскрылось, когда отцу пришло уведомление о списании 495 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Благовещенске 17-летний юноша поверил в несуществующее уголовное дело и перевел мошенникам все накопления родителей. Мошенник запугал несовершеннолетнего, заявив, что родителей отправят в колонию, а его и младшую сестру сдадут в детский дом. Напуганный подросток взял из сейфа деньги и через разные банкоматы перевел их на указанные преступником счета.

Ранее россиянин испугался хакерской атаки и отдал мошенникам почти 3,7 млн рублей.

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