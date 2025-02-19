Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новую, усложненную схему обмана россиян «безопасными счетами». Об этом предупредило МВД России.

Теперь аферисты используют многоступенчатую схему, вначале убеждая жертв снять деньги со своих счетов в банкоматах, а затем положить их на другую банковскую карту через приложение для бесконтактной оплаты — данные новой карты мошенники диктуют жертвам по телефону. Засчет того, что пополнение карты мошенников производится через NFC, операцию сложнее отследить банковским антифрод-системам.

До этого в Кирове пенсионерка лишилась почти 1,4 млн рублей, поверив мошенникам.

С пенсионеркой связался неизвестный, который представился «работником пенсионного фонда». Аферист попросил ее назвать коды из СМС-сообщений от «Госуслуг».

Затем пожилой россиянке позвонила «сотрудница Центробанка», которая убедила женщину, что ее персональными данными завладели преступники, и теперь ее деньги в опасности. Якобы защитить средства от похищения она предложила с помощью их перевода на «безопасный счет». Понять, что ее обманули, женщина смогла только через несколько дней.

Ранее десятилетний мальчик решил защитить семью и отдал мошенникам сбережения матери.