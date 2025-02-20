Таксист спас российского подростка от передачи мошенникам 4,5 млн рублей

В Тюмени 16-летний подросток чуть не отдал мошенникам 4,5 млн рублей, его спас таксист. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

С подростком связались неизвестные, которые представились «сотрудниками Центробанка» и сообщили, что деньги его семьи, хранящиеся в банке, находятся в опасности. Злоумышленники убедили несовершеннолетнего, что их можно спасти, переведя все на «безопасные счета».

Подросток поверил преступникам, однако ему не удалось перевести деньги онлайн, и аферисты предложили вызвать ему такси, чтобы тот сделал перевод через банкомат. Он сел в машину, которую заказали звонившие, и по пути водитель спросил, зачем несовершеннолетний едет в банк рано утром.

Подросток рассказал таксисту обо всем и показал переписку в мессенджере — водитель понял, что его обманывают мошенники. После этого они вместе вернулись к дому мальчика, разбудили его родителей и пересказали всю историю. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге десятиклассник перевел мошенникам полмиллиона рублей со счета отца.