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Агаларов порассуждал о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»

Эмин Агаларов оценил ущерб от теракта «Крокус Сити Холла» в 150-200 млн рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Дальнейшая судьба разрушенного в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в настоящее время остается неопределенной. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

Он отметил, что концертный зал находится в полуразрушенном состоянии и, насколько ему известно, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что зал восстанавливать не будут. Агаларов добавил, что если бы его отец, Араз Агаларов, владелец Crocus Group, решил бы восстановить зал, это потребовало бы огромных финансовых ресурсов — десятков миллионов долларов, которые в текущих финансовых реалиях неясно, откуда взять.

По словам Агаларова, концертный зал всегда был своего рода якорем, привлекающим людей в «Крокус Сити». Однако он не был прибыльным бизнесом: в лучший год он принес всего миллион долларов. Ущерб, нанесенный Crocus Group от теракта в «Крокус Сити Холле», составил от 150 до 200 миллионов долларов с учетом потери посещаемости, сообщил Эмин Агаларов. Он уточнил, что прежде всего теракт — огромная трагедия для тех, кто пострадал и потерял близких.

Также Эмин Агаларов заявил, что считает несправедливыми нападки в адрес семьи после теракта в «Крокусе».

22 марта прошлого года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов. Незадолго до начала выступления туда ворвалась группа вооруженных людей и начала стрелять в посетителей, а затем подожгла здание. Террористы пробыли в концертном зале около 18 минут и затем скрылись на автомобиле. Их задержали на следующий день в Брянской области. Более 550 человек пострадали. Само здание «Крокуса» сгорело.

Ранее Эмин Агаларов выиграл суд на 1,7 миллиона рублей.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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