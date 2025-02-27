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Противоречия между правовыми актами мешают начать работу победившим на выборах бойцам СВО

«Ъ»: победившим на выборах бойцам СВО препятствует юридическая коллизия
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Одержавшие победу на выборах участники специальной военной операции (СВО) из-за юридической коллизии не могут приступить к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание отмечает, что в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», проходящий службу по призыву гражданин подлежит увольнению в случае избрания депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента либо главой муниципалитета. Однако имеются неединичные случаи, когда избрание на такие должности не освобождало мобилизованных россиян от военной службы.

Проблема заключается в том, что указ президента страны от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» освобождает от военной службы до окончания периода мобилизации лишь на трех основаниях: по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы. Конституционный суд России подтвердил, что на время мобилизации могут существовать особые правила прохождения военной службы. При этом указ президента от 3 августа 2023 года «О некоторых вопросах прохождения военной службы» расширил основания для увольнения при наличии уважительных причин. Однако право решать, является та или иная ситуация уважительной, остается исключительно у министерства обороны.

12 февраля сообщалось, что в Госдуме призвали ввести новую меру поддержки участников СВО.

Ранее в министерстве образования пообещали увеличить квоты для участников СВО в вузах.

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