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В России хотят внести изменения в закон о ветеранах

Правительство России 27 февраля рассмотрит изменения в закон о ветеранах
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Правительство России на заседании в четверг, 27 февраля, рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах». Об этом сообщается на сайте кабмина.

В повестке заседания правительства говорится, что инициатива направлена на предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим (сотрудникам), выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и на территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения военной операции на Украине.

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о направлении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

24 февраля газета «Ведомости» сообщала, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам военной операции.

Ранее стало известно, кто может рассчитывать на военную пенсию.

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