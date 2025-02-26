Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто может рассчитывать на военную пенсию

РБК опубликовал памятку по расчету военной пенсии и ее изменения после индексации
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Издание РБК рассказало, кто имеет право получать военную пенсию, как ее рассчитать и на сколько ее повысили в 2025 году.

В публикации подчеркивается, что данный тип выплат от государства получают сотрудники силовых ведомств, которые ушли со службы.

Военным могут начислять несколько видов пенсий: за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца.

С 13 февраля вступил в силу закон об индексации военных пенсий на 9,5%. В соответствии с нововведением размер денежного довольствия, который учитывается при начислении пенсий (понижающий коэффициент), вырос с 89,83% до 93,59%, что соответствует уровню инфляции.

Военные пенсии высчитываются из размера денежного довольствия, надбавки, а также понижающего коэффициента. Дополнительно могут учитываться надбавки ветеранам боевых действий и надбавки за службу в районах Крайнего Севера.

25 февраля в Государственной думе России была утверждена ежемесячная прибавка к военной пенсии в размере 1200 рублей. Ее будут получать граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы, говорится в публикации.

Ранее россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами