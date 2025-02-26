Стало известно, кто может рассчитывать на военную пенсию

РБК опубликовал памятку по расчету военной пенсии и ее изменения после индексации

Издание РБК рассказало, кто имеет право получать военную пенсию, как ее рассчитать и на сколько ее повысили в 2025 году.

В публикации подчеркивается, что данный тип выплат от государства получают сотрудники силовых ведомств, которые ушли со службы.

Военным могут начислять несколько видов пенсий: за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца.

С 13 февраля вступил в силу закон об индексации военных пенсий на 9,5%. В соответствии с нововведением размер денежного довольствия, который учитывается при начислении пенсий (понижающий коэффициент), вырос с 89,83% до 93,59%, что соответствует уровню инфляции.

Военные пенсии высчитываются из размера денежного довольствия, надбавки, а также понижающего коэффициента. Дополнительно могут учитываться надбавки ветеранам боевых действий и надбавки за службу в районах Крайнего Севера.

25 февраля в Государственной думе России была утверждена ежемесячная прибавка к военной пенсии в размере 1200 рублей. Ее будут получать граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы, говорится в публикации.

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