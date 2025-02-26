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В Великом Новгороде подростки открыли стрельбу по автобусу

В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматического пистолета
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Shutterstock

В Великом Новгороде проводят проверку после инцидента с обстрелявшими автобус подростками. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Ломоносова. По данным местных СМИ, молодые люди открыли стрельбу по транспортному средству, о причинах такого поведения не сообщается. На кадрах с места произошедшего видно, что пули повредили стекла автобуса.

В ситуации разбирается прокуратура региона. Специалисты выяснят, выполняют ли родители свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

«Кроме того, прокуратура проверит надлежащие условия хранения и использования пневматического оружия», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге у лазурного автобуса разбилось окно, осколки полетели на людей, сидевших около стекла.

Причиной произошедшего стало то, что водитель транспортного средства не рассчитал боковой интервал. После инцидента мужчину отстранили от работы, теперь ему предстоит пересдача экзамена.

Ранее в Артеме школьники закидали камнями автобус с пассажирами.

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