В Артеме школьники закидали камнями автобус с пассажирами

В Приморье школьники камнем разбили окно в пассажирском автобусе, хулиганов удалось задержать. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в Артеме на остановке «Дом Советов», автобус отъезжал от остановочного пункта, когда в окно прилетел камень и вдребезги разнес стекло. Пассажиры выбежали из салона и сумели задержать одного из хулиганов, им оказался подросток.

Водитель автобуса обратился в правоохранительные органы. По данным kp.ru, остальных участников инцидента также удалось задержать. Школьники объяснили, что хотели сесть в автобус, но водитель закрыл перед ними двери, тогда один из них запустил в окно булыжником. Нанесенный транспорту ущерб будут возмещать родители несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что подростки с дубинками разнесли автобус в Приморье. Группа молодых людей устроила ссору с водителем, когда не смогла рассчитаться за проезд. У одного из подростков не сработала транспортная карта. В ходе конфликта с шофером хулиганы палками разбили несколько окон в автобусе. Мужчина позвал на помощь коллег, их юноши закидали камнями.

Ранее пьяный россиянин отбивался молотком от невидимых врагов в автобусе.