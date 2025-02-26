Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как осколки порезали пассажиров автобуса

В Петербурге на видео попало, как осколки стекла порезали людей в автобусе

В Санкт-Петербурге пассажиры порезались осколками треснувшего стекла в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Пассажиры «лазурного» получили порезы из-за разбившегося окна — водитель наехал на поребрик», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как стекло трескается, и осколки летят на пассажиров, сидящих возле окна.

По информации источника, ДТП произошло в автобусе номер 476 возле остановки Высоковольтная линия. Пострадавшие пассажиры отказались от помощи медиков.

Перевозчик «Вест-Сервис» сообщил, что водитель автобуса не рассчитал боковой интервал, поэтому стекло треснуло. Мужчину отстранили от работы и направили на пересдачу экзаменов.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ пассажир избил водителя автобуса, потому что последний отказался возвращать деньги.

По информации источника, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Несколько пассажиров автобуса вывели нарушителя из транспорта.

Ранее сообщалось, что история с выкинутым на помойку Porsche Macan оказалась выдумкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами