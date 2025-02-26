На видео попало, как осколки порезали пассажиров автобуса

В Петербурге на видео попало, как осколки стекла порезали людей в автобусе

В Санкт-Петербурге пассажиры порезались осколками треснувшего стекла в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Пассажиры «лазурного» получили порезы из-за разбившегося окна — водитель наехал на поребрик», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как стекло трескается, и осколки летят на пассажиров, сидящих возле окна.

По информации источника, ДТП произошло в автобусе номер 476 возле остановки Высоковольтная линия. Пострадавшие пассажиры отказались от помощи медиков.

Перевозчик «Вест-Сервис» сообщил, что водитель автобуса не рассчитал боковой интервал, поэтому стекло треснуло. Мужчину отстранили от работы и направили на пересдачу экзаменов.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ пассажир избил водителя автобуса, потому что последний отказался возвращать деньги.

По информации источника, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Несколько пассажиров автобуса вывели нарушителя из транспорта.

Ранее сообщалось, что история с выкинутым на помойку Porsche Macan оказалась выдумкой.