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По делу генерала Попова погасили часть нанесенного ущерба

ТАСС: по делу генерала Попова частично погасили нанесенный ущерб

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РИА Новости

Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя частично погашен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Бизнесмен Моисеев, второй фигурант дела, уже частично погасил причиненный ущерб, установленный в ходе расследования дела о мошенничестве», — заявил источник агентства.

По его словам, сумма ущерба по делу была уменьшена с более чем 130 млн до 105 млн рублей. При этом генералу вменяется мошенничество на сумму более 1 млн рублей. Попов ущерб не погашал, вину не признает, уточнили в правоохранительных органах.

4 июля военные следователи предъявили Ивану Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, в деле появилось обвинение в служебном подлоге. Адвокат Сергей Буйновский считает, что новое обвинение в деле генерала появилось «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Иван Попов вину по-прежнему не признает.

Попов был отстранен от должности в июле 2023 года, как он сам утверждал, после того, как он «откровенно, предельно жестко» обозначил проблемы российской армии на Украине.

Ранее Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении полномочий.

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