Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

РИА: арбитражный суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB
close
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала предпринимателю Владиславу Бакальчуку, требующему признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ). Об этом сообщает РИА Новости.

«В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд в среду отклонил жалобу Бакальчука на принятое в декабре решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу», — пишут журналисты.

Агентство со ссылкой на мнение истца сообщает, что оспариваемые сделки были направлены на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и самому Бакальчуку. РИА Новости также отмечает, что истец должен был доказать эти факты, однако доказательства представлены не были, в результате чего суд не нашел оснований для признания сделок недействительными.

Среди прочего суд установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», тогда как Бакальчук владеет 1%, и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries.

10 февраля сообщалось, что основательница Wildberries Татьяна Ким официально расторгла брак с Владиславом Бакальчуком. Суд оставил детей с матерью. Следующее заседание пройдет 18 февраля и будет посвящено разделу совместного имущества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бакальчук рассказал о заседании по расторжению брака с основательницей Wildberries.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами