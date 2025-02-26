РИА: арбитражный суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала предпринимателю Владиславу Бакальчуку, требующему признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ). Об этом сообщает РИА Новости.

«В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд в среду отклонил жалобу Бакальчука на принятое в декабре решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу», — пишут журналисты.

Агентство со ссылкой на мнение истца сообщает, что оспариваемые сделки были направлены на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и самому Бакальчуку. РИА Новости также отмечает, что истец должен был доказать эти факты, однако доказательства представлены не были, в результате чего суд не нашел оснований для признания сделок недействительными.

Среди прочего суд установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», тогда как Бакальчук владеет 1%, и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries.

10 февраля сообщалось, что основательница Wildberries Татьяна Ким официально расторгла брак с Владиславом Бакальчуком. Суд оставил детей с матерью. Следующее заседание пройдет 18 февраля и будет посвящено разделу совместного имущества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бакальчук рассказал о заседании по расторжению брака с основательницей Wildberries.