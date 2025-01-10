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Суд отказал Бакальчуку в одном иске по делу Wildberries

Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries, не найдя доказательств
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WBakalchuk/Telegram

Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в иске по активам компании. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебное решение.

Суд установил, что супруга Бакальчука Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО «Вайлдберриз».

Муж Ким в октябре 2024 года требовал суд признать сделку о передаче активов компании в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ) недействительной. По словам Бакальчука, это причинит вред ООО «Вайлдберриз» и ему самому.

«Доказательств того, что эти сделки были направлены на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и истцу, представлены не были», — говорится в судебном документе.

Суд в итоге не нашел оснований для признания сделок недействительными.

В октябре Татьяна Ким заявила, что Владислав Бакальчук пытался тайно отобрать у нее Wildberries.

12 октября Ким обвинила бывшего мужа и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей. Она отметила, что ее экс-супруг «потерял адекватность восприятия».

Ранее Бакальчук рассказал о заседании по расторжению брака с основательницей Wildberries.

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