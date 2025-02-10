«Этот финал был неизбежен»: Бакальчук и Ким развелись, но Wildberries пока не поделили

Суд расторг брак основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Они подтвердили эту информацию в своих Telegram-каналах.
«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», — написала Ким.
Бакальчук написал, что их история длиною в 22 года завершилась.
«Конечно, это грустный момент — когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен», — отметил он.
По его словам, решение о том, что дети останутся с матерью, было предсказуемым.(у Ким и Бакальчука семеро детей) Однако он все равно намерен участвовать в их воспитании и поддерживать.
Бакальчук добавил, что 18 февраля состоится еще одно заседание, на котором вынесут решение по разделу совместно нажитого имущества.
Брачного договора не было
В июле 2024 года Бакальчук рассказал, что брачного договора с Татьяной у них не было, а в октябре во встречном исковом заявлении он потребовал поровну разделить ООО «Вайлдберриз» и другие компании, где у них есть доли. Кроме того, по словам Бакальчука, у них с Татьяной есть квартира и земельный участок.
При этом Ким, как заявлял Бакальчук, потребовала определить ее долю в совместном имуществе в 6/7, а его — в 1/7. «Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», — отмечал он.
Бакальчук призывал к справедливости.
«Татьяна остается моим близким человеком, к которому я отношусь с глубоким чувством уважения и считаю правильным разделить все наше имущество равным образом. Такое решение было принято мной и для сохранения половины того, что осталось для наших детей, с учетом того, что Татьяна последнее время своими действиями уменьшает то, что мы наработали за десятки лет», — заключил Бакальчук.
В беседе с «Ведомостями» Ким рассказала, что именно она придумала и создала Wildberries. Предпринимательница сама финансировала проект, ей также помогали родители. По этой причине она не обсуждала с мужем раздел бизнеса в случае развода.
Она добавила, что Бакальчук начал работать в компании только в 2007 году и пытался управлять бизнесом, но в последние несколько лет между ним и сотрудниками возникали конфликты.
Сбросила оковы
В октябре 2024 года Ким во время выступления на Центрально-Азиатском женском форуме в Алма-Ате заявила, что подверглась абьюзу со стороны бывшего мужа. Ким не стала озвучивать все моменты, с которыми столкнулась в браке, однако отметила, что после смены фамилии «сбросила с себя оковы».
Также она рассказала «Ведомостям», что в середине 2017 года ей позвонил сотрудник бухгалтерии и сообщил, что ее компанию пытаются переписать на постороннего человека — друга Бакальчука. После этого она значительно усилила контроль за всеми юридическими изменениями. При этом Ким в то время была в декрете. Кроме того, ее пытались увезти в неизвестное место, требовали силой переписать бизнес.
Супруги познакомились в начале 2000-х, а через полтора месяца уже поженились. Тогда Владислав занимался бизнесом, в том числе компанией «Универсальные технологии», которой принадлежал интернет-провайдер UTech. Татьяна же занималась воспитанием старшего ребенка и работала репетитором. Вскоре она решила заняться бизнесом в интернете, основав Wildberries в 2004 году. Тогда Татьяне принадлежало 99% компании, а Владиславу только 1%.
Именно Ким приняла решение развестись, после чего она, по словам Бакальчука, ушла из дома, а затем его отстранили от работы в компании. Примерно в это же время Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ начали процесс сливания, чтобы создать цифровую торговую платформу.(в итоге получилось одно предприятие ООО «РВБ», в котором Wildberries принадлежит 65%, а «Стинн» (владеет 99% Russ) — 35%)
Бакальчук публично заявил, что выступает против сделки, а владельцы Russ якобы планирует осуществить рейдерский захват Wildberries, обманув Ким. Она неоднократно подчеркивала, что приняла такое решение обдуманно.
Глава Чечни Рамзан Кадыров встал на сторону Бакальчука, пообещав «помочь вернуть Татьяну в семью и защитить законный бизнес». 18 сентября 2024 года у столичного офиса Wildberries произошла стрельба. В этот раз уже Ким обвинила своего бывшего мужа в попытке рейдерского захвата офиса. Бакальчук же тогда назвал происходящее провокацией.