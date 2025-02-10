«Этот финал был неизбежен»: Бакальчук и Ким развелись, но Wildberries пока не поделили

Основательница Wildberries Татьяна Ким официально расторгла брак с Владиславом Бакальчуком. Суд оставил детей с матерью, это подтвердила и сама Ким, а Бакальчук опубликовал пост о разводе, сопроводив его отрывком из песни Валерия Кипелова «Я свободен». Следующее заседание пройдет 18 февраля и будет посвящено разделу совместного имущества.

Суд расторг брак основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Они подтвердили эту информацию в своих Telegram-каналах.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», — написала Ким.

Бакальчук написал, что их история длиною в 22 года завершилась.

«Конечно, это грустный момент — когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен», — отметил он.

По его словам, решение о том, что дети останутся с матерью, было предсказуемым.(у Ким и Бакальчука семеро детей) Однако он все равно намерен участвовать в их воспитании и поддерживать.

Бакальчук добавил, что 18 февраля состоится еще одно заседание , на котором вынесут решение по разделу совместно нажитого имущества.

Брачного договора не было

В июле 2024 года Бакальчук рассказал, что брачного договора с Татьяной у них не было, а в октябре во встречном исковом заявлении он потребовал поровну разделить ООО «Вайлдберриз» и другие компании, где у них есть доли. Кроме того, по словам Бакальчука, у них с Татьяной есть квартира и земельный участок.

При этом Ким, как заявлял Бакальчук, потребовала определить ее долю в совместном имуществе в 6/7, а его — в 1/7. «Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», — отмечал он.

Бакальчук призывал к справедливости.

«Татьяна остается моим близким человеком, к которому я отношусь с глубоким чувством уважения и считаю правильным разделить все наше имущество равным образом. Такое решение было принято мной и для сохранения половины того, что осталось для наших детей, с учетом того, что Татьяна последнее время своими действиями уменьшает то, что мы наработали за десятки лет», — заключил Бакальчук.

В беседе с «Ведомостями» Ким рассказала, что именно она придумала и создала Wildberries. Предпринимательница сама финансировала проект, ей также помогали родители. По этой причине она не обсуждала с мужем раздел бизнеса в случае развода.

Она добавила, что Бакальчук начал работать в компании только в 2007 году и пытался управлять бизнесом, но в последние несколько лет между ним и сотрудниками возникали конфликты.

Сбросила оковы

В октябре 2024 года Ким во время выступления на Центрально-Азиатском женском форуме в Алма-Ате заявила, что подверглась абьюзу со стороны бывшего мужа. Ким не стала озвучивать все моменты, с которыми столкнулась в браке, однако отметила, что после смены фамилии «сбросила с себя оковы».

Также она рассказала «Ведомостям», что в середине 2017 года ей позвонил сотрудник бухгалтерии и сообщил, что ее компанию пытаются переписать на постороннего человека — друга Бакальчука. После этого она значительно усилила контроль за всеми юридическими изменениями. При этом Ким в то время была в декрете. Кроме того, ее пытались увезти в неизвестное место, требовали силой переписать бизнес.

«Пытался переписать бизнес». Основательница Wildberries заявила, что годами терпела абьюз Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, что много лет терпела абьюзивное отношение со стороны... 18 октября 09:22

Супруги познакомились в начале 2000-х, а через полтора месяца уже поженились. Тогда Владислав занимался бизнесом, в том числе компанией «Универсальные технологии», которой принадлежал интернет-провайдер UTech. Татьяна же занималась воспитанием старшего ребенка и работала репетитором. Вскоре она решила заняться бизнесом в интернете, основав Wildberries в 2004 году. Тогда Татьяне принадлежало 99% компании, а Владиславу только 1%.

Именно Ким приняла решение развестись, после чего она, по словам Бакальчука, ушла из дома, а затем его отстранили от работы в компании. Примерно в это же время Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ начали процесс сливания, чтобы создать цифровую торговую платформу.(в итоге получилось одно предприятие ООО «РВБ», в котором Wildberries принадлежит 65%, а «Стинн» (владеет 99% Russ) — 35%)

Бакальчук публично заявил, что выступает против сделки, а владельцы Russ якобы планирует осуществить рейдерский захват Wildberries, обманув Ким. Она неоднократно подчеркивала, что приняла такое решение обдуманно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встал на сторону Бакальчука, пообещав «помочь вернуть Татьяну в семью и защитить законный бизнес». 18 сентября 2024 года у столичного офиса Wildberries произошла стрельба. В этот раз уже Ким обвинила своего бывшего мужа в попытке рейдерского захвата офиса. Бакальчук же тогда назвал происходящее провокацией.