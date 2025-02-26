В московском магазине мужчины угрожали покупателям пистолетом, чтобы пройти без очереди

В Москве мужчин задержали за угрозы пистолетом в очереди в супермаркете

В Москве мужчины хотели купить товары без очереди, и были задержаны. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в магазине на улице Зои и Александра Космодемьянских. По данным Telegram-канала, мужчины в возрасте 31 и 34 лет выбрали товары и на кассе заявили, что хотели бы пройти без очереди. Стоявшие там покупатели отказались пропускать молодых людей, поэтому один из них достал пневматический пистолет и стал угрожать.

Однако посетители все равно не пропустили молодых людей, поэтому они ушли без покупок. Спустя некоторое время их задержали.

Как рассказал владелец пистолета, он хотел только припугнуть людей, причинять им вред он не хотел.

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