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Во Владивостоке юноши выстрелили в мужчину, который пытался помочь избитому ими подростку

Во Владивостоке подростков задержали за нападение с пистолетом на мужчину
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Pixabay

Во Владивостоке молодых людей подозревают в избиении мужчины. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на проспекте Красного Знамени. По предварительным данным, подростки избивали сверстника во дворе одного из домов. Заметив это, прохожий попытался прекратить драку, но один из участников выстрелил ему в лицо из травматического пистолета.

Как рассказали очевидцы, мужчину госпитализировали с повреждением в области правого глаза. В больницу направили и избитого юношу.

«По некоторым данным, причиной его госпитализации стали не полученные травмы, а состояние крайне сильного опьянения», – сообщается в публикации.

Правоохранители задержали двоих молодых людей, третьему удалось сбежать. Известно, что в момент драки они находились в состоянии опьянения.

По словам очевидцев, оружие было у нескольких подростков. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее юному россиянину прострелили колено в Ленобласти.

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