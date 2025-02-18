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Американка ограбила банк на $60 тысяч с водяным пистолетом в руках

В США женщина совершила ограбление банка с водяным пистолетом в руках
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Princeton NJ Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американка похитила из банка $60 тысяч, вооружившись водяным пистолетом. Об этом сообщает New York Post.

В июле прошлого года Сиара Браском явилась в отделение банка TD Bank в Принстоне, штат Нью-Джерси. 39-летняя женщина, одетая в медицинскую маску, красные очки и синюю кепку, спрятала игрушечный пистолет в карман и достала его, когда подошла к кассирше. Она передала ей записку с текстом «Отдай мне деньги» и пригрозила применить оружие, если в банке сработает сигнализация. Второй кассир проводил грабительницу в хранилище банка, откуда она забрала наличные и убежала.

К сентябре правоохранители установили личность подозреваемой, задержали ее и предъявили ей обвинение. Женщина призналась властям, что к ограблению банка ее подтолкнули «определенные финансовые трудности». Планируя совершить преступление, она специально купила игрушечный пистолет, а также баллончик с черной аэрозольной краской, чтобы придать им более реалистичный вид. Если женщину признают виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс.

Ранее на Сахалине грабители в масках связали сторожа скотчем и украли 130 кг красной икры.

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