Американка ограбила банк на $60 тысяч с водяным пистолетом в руках

Американка похитила из банка $60 тысяч, вооружившись водяным пистолетом. Об этом сообщает New York Post.

В июле прошлого года Сиара Браском явилась в отделение банка TD Bank в Принстоне, штат Нью-Джерси. 39-летняя женщина, одетая в медицинскую маску, красные очки и синюю кепку, спрятала игрушечный пистолет в карман и достала его, когда подошла к кассирше. Она передала ей записку с текстом «Отдай мне деньги» и пригрозила применить оружие, если в банке сработает сигнализация. Второй кассир проводил грабительницу в хранилище банка, откуда она забрала наличные и убежала.

К сентябре правоохранители установили личность подозреваемой, задержали ее и предъявили ей обвинение. Женщина призналась властям, что к ограблению банка ее подтолкнули «определенные финансовые трудности». Планируя совершить преступление, она специально купила игрушечный пистолет, а также баллончик с черной аэрозольной краской, чтобы придать им более реалистичный вид. Если женщину признают виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс.

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