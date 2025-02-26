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Сварщик попал в больницу, случайно попав себе в висок во время стрельбы по банкам

78.ru: в Петербурге мужчина стрелял по банкам и случайно попал себе в висок
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Shutterstock

Сварщика из Петербурга госпитализировали после использования пневматического пистолета. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Шушарах. По данным издания, 21-летний молодой человек решил пострелять по банкам. После серии выстрелов он достал часть оружия.

«Решил вытащить ее из рукоятки и сделать контрольный выстрел. Однако в оружии осталась последняя пулька, которая и стала причиной госпитализации», – сообщается в публикации.

Пуля попала в висок. С травмой пострадавшего направили в Александровскую больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Его отпустили домой в удовлетворительном состоянии, на данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает.

До этого в Ленобласти мужчина получил травму, рассматривая пистолет. Коллега молодого человека принес оружие и стал показывать компании. Когда остальные ушли, мужчина продолжил изучать пистолет и в какой-то момент случайно выстрелил. Пуля попала в пах.

Ранее в Петербурге подросток случайно ранил себя из найденного пистолета.

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