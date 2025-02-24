В Ленобласти мужчина взял посмотреть пистолет у знакомого и случайно выстрелил себе в пах

Mash: в Токсово мужчина случайно выстрелил себе в пах, рассматривая пистолет

В Ленинградской области 29-летнего молодого человека госпитализировали после попытки изучить травматический пистолет. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Токсово. По данным Telegram-канала, во время строительных работ на даче компания мужчин стала обсуждать оружие, один из них достал пистолет и показал остальным.

Позже, когда товарищи пошли в дом, один из молодых людей остался рассматривать пистолет на улице. В какой-то момент мужчины услышали выстрел.

Прибывшие на место медики привезли пострадавшего в больницу, у него диагностировали несколько травм, среди которых – повреждение сосудов паховой области и огнестрельное ранение бедра. Состояние пациента оценили как тяжелое.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пистолет изъяли.

Ранее в Петербурге мужчина получил ранение в пах во время ссоры с соседом.