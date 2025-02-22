Подросток нашел на улице пистолет и случайно выстрелил в себя

В Петербурге подросток случайно ранил себя из найденного пистолета

В Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, мальчик случайно ранил себя из пневматического пистолета. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

15-летний подросток был госпитализирован в детскую больницу с инородным телом в области левой кисти, врачи извлекли из руки мальчика металлическую пулю.

По словам школьника, накануне около торгового центра «Крыша» он нашел пневматический пистолет и, осматривая его, случайно выстрелил себе в руку. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Петербурге 16-летний юноша случайно выстрелил себе в живот и попал в больницу. Врачи диагностировали у него пулевое ранение передней брюшной стенки, подростка оставили в стационаре. Его состояние оценили как среднетяжелое.

Ранее в Петербурге подросток пострадал, пытаясь повторить «взрывной» тренд из TikTok.