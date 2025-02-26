Пенсионерка из амурского села «спасала» деньги и лишилась 2,7 млн рублей

В Амурской области пенсионерка лишилась миллионов после общения с мошенниками

Пенсионерка из Белогорья осталась без накоплений, пытаясь спасти деньги от мошенников. Об этом сообщает областная прокуратура.

В правоохранительные органы обратилась 72-летняя пенсионерка, женщина сообщила, что за два дня перевела неизвестным на якобы безопасный счет все свои сбережения. Мошенники связались с потерпевшей под видом работников банка и силовых структур и убедили пожилую женщину в том, что ее деньги в опасности.

В течение двух дней горожанка перевела все имевшиеся у нее средства в сумме 2,7 млн рублей на указанные аферистами реквизиты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Москве задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионеров 17,3 млн рублей. Юноша помог аферистам обокрасть пятерых пенсионеров. Задержать его удалось, когда молодой человек под видом инкассатора забрал у 77-летней москвички более трех миллионов рублей, якобы для того, чтобы перевести их на «безопасный счет».

Ранее пенсионерка из Москвы лишилась 2,8 млн рублей, пытаясь поменять ключ от домофона.