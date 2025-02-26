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В Смоленской области школьница перевела мошенникам деньги с карты матери

В Смоленской области девочка оставила мать без денег, поверив мошенникам
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Shutterstock

В Рославле 11-летняя школьница пыталась спасти деньги матери и перевела их мошенникам. Об этом сообщает УМВД Смоленской области.

В правоохранительные органы обратилась жительница Рославля, женщина сообщила, что мошенники обманули ее несовершеннолетнюю дочь. Выяснилось, что 11-летняя девочка играла на телефоне матери, когда ей стали поступать сообщения и звонки о том, что необходимо защитить деньги на банковской карте от хищения.

Получив несколько ссылок в одном из мессенджеров, ребенок перешел по ним и перевел аферистам на расчетный счет почти 20 тысяч рублей с карты матери. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее в Москве мошенники похитили подростка, укравшего драгоценности матери.

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