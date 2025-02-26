Малайзиец с «половиной головы» собрал деньги на операцию благодаря продаже говядины в сети

Мужчина с «половиной головы» из Малайзии собрал себе средства на трансплантацию черепа благодаря вирусной продаже копченой говядины в сети, пишет New Straits Times.

36-летний Мухаммад Суфи Абдул Азиз, ставший известным в соцсетях благодаря продаже копченой говядины для сбора средств на операцию, успешно перенес процедуру имплантации черепа. Операция была проведена в больнице Султана Искандара, и сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, но ему требуется дальнейший медицинский уход.

Суфи получил тяжелую травму головы в результате аварии на мотоцикле в декабре 2023 года. Чтобы покрыть медицинские расходы, он начал продавать копченую говядину, что привлекло внимание общественности и даже премьер-министра Малайзии Датука Сери Анвара Ибрагима, который пожертвовал часть средств на лечение.

«Если кровоток в его голове будет в норме, его могут выписать через несколько дней, но пока ему нужно сохранять спокойствие и избегать стрессов», — рассказала мать Азиза.

После операции Мухаммад планирует сосредоточиться на психиатрическом лечении, чтобы полностью восстановиться и вернуться к работе.

Ранее врачи достали сотни клещей из уха девочки, которая жаловалась на постоянные боли.