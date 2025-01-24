В Малайзии врачи достали сотни клещей из уха девочки, которая жаловалась на постоянные боли, пишет Mirror.

Жительница Малайзии Акила Насир обратилась за медицинской помощью для своей дочери после того, как девочка начала жаловаться на сильную боль в ухе. Изначально мать предположила, что боль вызвана прыщом. Однако на следующее утро состояние девочки ухудшилось, при повторном осмотре женщина заметила в ухе школьницы крошечные черные точки.

Семья незамедлительно обратилась к врачу. Специалисты, осмотревшие ребенка, обнаружили в ухе сотни клещей, которые буквально заполнили слуховой проход. Медики оперативно удалили паразитов, предупредив, что промедление могло привести к серьезной инфекции. Процедура была болезненной, но, как сообщается, девочка перенесла её стойко.

Точная причина появления клещей в ухе ребёнка остаётся неизвестной. Акила предположила, что это могло быть связано с тем, что дочь часто играет с бродячими кошками, которые могут быть переносчиками паразитов.

«Я до сих пор не могу поверить, что такое произошло с моей дочерью. Это был настоящий кошмар», — поделилась она.

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