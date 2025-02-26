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Полиция нашла владельцев собак, которые разорвали лицо мальчику в Сочи

В Сочи полиция нашла владельцев собак, которые разорвали мальчику лицо
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи сотрудники полиции установили хозяев двух собак, которые напали на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские опросили очевидцев инцидента и установили, кто является владельцем двух собак породы хаски, которые напали на ребенка. На данный момент собранные стражами порядка материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Инцидент произошел в поселке Лесное. Недалеко от Красной поляны две домашние собаки сорвались с цепи и набросились на ребенка. Хаски разорвали девятилетнему мальчику лицо.

Сначала пострадавшего ребенка госпитализировали в сочинский Центр охраны материнства и детства, а затем вертолетом санавиации доставили в Краснодар. Состояние мальчика оценивают как тяжелое.

Ранее в российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.

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