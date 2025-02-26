Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России планируется создать «реестр шарлатанов»

Депутат Матвейчев: в РФ будет создан реестр шарлатанов для лженаучных деятелей
close
Shutterstock

В России может появиться реестр шарлатанов – специальный перечень с именами лженаучных деятелей. Соответствующую инициативу рассматривают в Госдуме, сообщил интернет-изданию «Абзац» зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Создание такого реестра может помочь россиянам и предотвратить «одиозные случаи», когда лжеспециалисты без образования и квалификации пытаются лечить других. Чаще всего это просто желающие заработать люди, которые переквалифицировались в бизнес-тренеров, психологов и так далее, отметил депутат.

«У них ни образования, ни квалификации – ничего. Зато есть миллионы подписчиков. Таких одиозных фигур хотя бы нужно пресекать», – подчеркнул парламентарий.

Однако реализовать идею с созданием перечня шарлатанов на практике будет непросто – придется, как минимум, искать формулировки и подходящие методы в ходе обсуждения этой темы, считает Матвейчев. По его словам, более плотно приступить к борьбе с «продавцами воздуха»», по его словам, депутаты планируют весной – в том числе будут проработаны юридические вопросы реализации инициативы.

Беспокоит тема оккультных услуг и прочих деятелей и общественников – так, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов сообщил о планах обратиться с спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом запретить торговлю книгами по эзотерике, тарологии и прочим практикам.

Напомним, до этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила о планах создать в России реестр дипломов о высшем образовании, к которому каждый сможет обратиться при выборе той или иной услуги. Такая мера, по ее мнению, поможет очистить российский рынок от лжепсихологов, так как экспертность каждого спикера из соцсетей можно будет проверить.

Ранее была раскрыта беспрецедентная сумма, которую тарологи и маги заработали на россиянах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами