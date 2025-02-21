В Госдуме рассказали о планах очистить российский рынок от лжепсихологов

Чтобы очистить российский рынок от лжепсихологов, нужно оперативно проверить экспертность каждого спикера из соцсетей. Сделать это поможет разрабатываемый в данный момент реестр дипломов о высшем образовании, к которому каждый сможет обратиться при выборе той или иной услуги, рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«В соцсетях мы читаем мнения, дальше рядом с каждой аватаркой человека в соцсетях будет стоять ссылка на его диплом. Вы будете четко знать — это вам специалист по IT-коммуникациям рассказывает, как жить после развода, или это человек с высшим психологическим образованием», — объяснила депутат в пресс-центре НСН.

Система информирования граждан с помощью специального реестра позволит оперативно и эффективно избавиться от псевдопсихологов, выдающих себя за профессионалов, заключила Буцкая.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о разрешении на работу психологами только тем, кто получил профильное высшее образование. Документ уточняет такие понятия, как «психолог», «психологическая помощь», а также «психологические услуги», а также утверждает права приобретателей этой услуги. Авторы инициативы подчеркнули, что непрофессиональное вмешательство псевдопсихолога может нанести вред здоровью человека.

Ранее россиянам объяснили, как отличить настоящего психолога от шарлатана.