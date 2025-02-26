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Мигрант надругался над молодой россиянкой возле детского сада

В Нижегородской области арестовали мигранта, обвиняемого в надругательстве
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Depositphotos

В Нижегородской области по обвинению в надругательстве над 20-летней девушкой арестовали мигранта. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера, совершенных с угрозой физическим устранением. В данный момент мигранту предъявлено обвинение, его по решению суда поместили под стражу.

Инцидент произошел в городе Выкса. По словам 20-летней потерпевшей, 23 февраля рано утром она шла на работу, когда у детского сада на нее напал неизвестный. Мужчина подошел сзади, схватил ее за горло, повалил на землю и совершил преступление, угрожая жертве. Девушка пыталась отбиться, но ничего не вышло. На ее крики о помощи через время отреагировал прохожий. Девушка утверждает, что между злоумышленником и прохожим началась драка, и первый скрылся.

Ранее в Кургане поймали мужчину, который попросил школьницу о помощи и изнасиловал ее.

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