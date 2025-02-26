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В Ленинградской области решили взять под видеонаблюдение мусорные площадки

Губернатор Дрозденко: контейнерные площадки Ленобласти оснастят видеокамерами
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Depositphotos

В Ленобласти на контейнерных площадках установят камеры видеонаблюдения, что позволит жителям следить за состоянием мусорных контейнеров. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко на встрече с депутатами Заксобрания, передает «Мойка78».

Благодаря наблюдению в регионе будут более тщательно выявлять нарушителей и поддерживать порядок на контейнерных площадках. Причем штрафовать за нарушения теперь можно не только перевозчиков, но и жителей, которые складируют мусор незаконно, напомнил Дрозденко.

Решение об установке системы видеонаблюдения приняли после обращения одного из депутатов с жалобой на то, что мусор во Всеволожске вывозится нерегулярно, а иногда даже не чаще, чем всего один раз в месяц. Власти региона подчеркивали, что сейчас все площадки сбора ТКО контролируется, их состояние фиксируется на фото.

Напомним, в России нельзя выносить крупногабаритный мусор на обычные контейнерные площадки. Это касается старой техники, мебели, напольных покрытий и так далее. За нарушение этого правила грозит штраф, размер которого зависит от конкретного региона. В среднем он варьируется от 2 до 3 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно о планах одного из регионов модернизировать почти 1800 контейнерных площадок.

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