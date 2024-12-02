В Московской области планируют модернизировать почти 1800 контейнерных площадок

В соответствии с задачами нацпроекта «Экология» в Московской области модернизируют почти 1800 контейнерных площадок. Об этом на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он уточнил, что до конца этого года планируется обновить и облагородить 295 контейнерных площадок, тогда как в следующем нужно будет сделать еще порядка 1,5 тыс. объектов.

«Ведется работа по расширению географии пунктов приема вторсырья – нам нужно порядка 5 тыс. единиц для сбора текстиля, алюминия, пластика. Очевидно, что и для бизнеса весь процесс от подачи заявки до размещения емкости должен быть понятным и простым», — сказал губернатор.

В текущем году работы окончены на 248 площадках. Так, полностью готовы объекты в округах Чехов, Ленинский, Красногорск, в завершающей стадии – в г.о. Домодедово, Одинцовский и Можайский.

Отмечается, что по программе обустраивают удобный подъезд для мусоровозов, расширяют действующие площадки, а также строят новые. Также планируется внедрять новые типы контейнерных площадок, например, из переработанного пластика.

Кроме того, в Подмосковье продолжается работа по развитию сети фандоматов. Так, в 2024 году жителями было сдано на переработку 270 тонн пластиковой и алюминиевой тары, а также более 3 тыс. тонн текстиля.

«У нас потребность – 5 тыс. таких мест. Сегодня размещено 700 емкостей для ПЭТ и алюминия, 1500 - для текстиля, который наиболее активно сейчас развивается. Задача была подобрать 3 тыс. новых мест дополнительно», — отметил зампред правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

По его словам, 5 тыс. пунктов даст примерно 15 тыс. тонн мусора в год, который можно перерабатывать

Также в декабре планируют запустить для предпринимателей новый сервис по установке пунктов приема вторичных ресурсов. На интерактивной карте будет отображено около 3 тыс. доступных для размещения точек.