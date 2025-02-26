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Следователи сняли на видео условия жизни детей из Мурино, которых забрали у матери

В Мурино оставлявшая детей в квартире мать стала фигуранткой дела

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело после публикации о матери, которая заставляла голодать детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В действиях жительницы Мурино усмотрели признаки истязания несовершеннолетних. По данным сотрудников ведомства, 40-летняя женщина систематически не только лишала троих детей еды, но и оставляла их одних.

Мать несовершеннолетних задержали, ее допрашивают.

«Совместно с органами опеки малолетние дети изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение. Решается вопрос о передаче детей под опеку, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам соседей, недавно они заметили мальчика без одежды, который выбежал из квартиры. Местные жители вошли в жилье, и, помимо еще одного ребенка, увидели в квартире беспорядок. При этом дети хотели есть и пить, в холодильнике продуктов не было. До женщины дозвониться не смогли.

Ранее в Петербурге мать с собутыльником избили сына-школьника.

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