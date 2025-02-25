Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти в квартире нашли голых голодных детей, которых оставила мать

Фонтанка: в Мурино трое детей жили в антисанитарных условиях без еды и воды
close
AnastasiaNi/Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти дети попали в больницу после того, как дома их одних оставила мать. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Мурино. Местные жители заметили восьмилетнего мальчика без одежды, который вышел из квартиры с открытой дверью. Заглянув в жилье, соседи заметили голого пятилетнего ребенка.

Оба мальчика хотели есть и пить, дома продуктов и воды не было.

«В холодильнике стояла только кастрюля с водой и три заплесневелые куриные голени. И где-то лежал на полу заплесневелый батон», – поделилась очевидица.

При этом матери дома не было, дозвониться до нее не смогли.

После произошедшего детей направили в больницу на обследование. Как рассказали в районной администрации, семью поставили на контроль. На данный момент дети находятся у бабушки. Матери отдадут детей только когда она сможет предоставить им необходимые условия.

Как рассказали соседи, всего в семье было трое детей, они часто оставались дома одни, в квартире постоянно кто-то кричал и плакал.

Ранее в Петербурге мать истязала родных дочерей из-за жалоб на домогательства отчима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами