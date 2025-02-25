В Ленобласти в квартире нашли голых голодных детей, которых оставила мать

Фонтанка: в Мурино трое детей жили в антисанитарных условиях без еды и воды

В Ленобласти дети попали в больницу после того, как дома их одних оставила мать. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Мурино. Местные жители заметили восьмилетнего мальчика без одежды, который вышел из квартиры с открытой дверью. Заглянув в жилье, соседи заметили голого пятилетнего ребенка.

Оба мальчика хотели есть и пить, дома продуктов и воды не было.

«В холодильнике стояла только кастрюля с водой и три заплесневелые куриные голени. И где-то лежал на полу заплесневелый батон», – поделилась очевидица.

При этом матери дома не было, дозвониться до нее не смогли.

После произошедшего детей направили в больницу на обследование. Как рассказали в районной администрации, семью поставили на контроль. На данный момент дети находятся у бабушки. Матери отдадут детей только когда она сможет предоставить им необходимые условия.

Как рассказали соседи, всего в семье было трое детей, они часто оставались дома одни, в квартире постоянно кто-то кричал и плакал.

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