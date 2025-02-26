Участника «Времени героев» назначили советником главы ФАВТ

Участник программы «Время героев» Александр Шептухин назначен на должность советника главы Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ). Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

Отмечается, что боец стажировался под руководством зампреда правительства РФ Виталия Савельева. Шептухин назвал своего наставника уникальным человеком и отметил, что ему повезло учиться у настоящего профессионала.

По словам Савельева, Шептухин сумел зарекомендовать себя «с положительной стороны как человек, нацеленный на результат». Чиновник обратил внимание на такие черты характера своего подопечного, как дисциплина, ответственность и интерес к новым знаниям и открытиям. Савельев добавил, что у Шептухина есть стержень, благодаря которому он сможет развиваться, двигаться по карьерной лестнице и добиваться высоких результатов.

Шептухин сообщил, что на новой должности он будет заниматься развитием взаимодействия между Росавиацией и Минобороны РФ.

В 2024 году боец получил звание Героя России и медаль Нестерова за выполнение задач в зоне специальной военной операции (СВО). Он стал одним из 83 участников программы «Время героев», которую в конце февраля прошлого года инициировал президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Тогда глава государства заявил о старте новой программы для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев», которая готовит высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военных для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных предприятиях.

Ранее участник проекта «Время героев» стал главным советником одного из Управлений президента.