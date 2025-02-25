Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участник проекта «Время героев» стал главным советником одного из Управлений президента

Ветеран СВО Диденко займется аналитикой соцпроцессов для Управления президента
close
Программа «Время героев»

Участник кадровой программы для ветеранов специальной военной операции «Время героев» Денис Диденко назначен главным советником Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Об этом сообщается на сайте проекта.

В мае прошлого года кавалер ордена Мужества Денис Диденко стал одним из 83 участников кадрового проекта для бойцов и ветеранов СВО, инициированного главой государства Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Рассказывая о своих впечатлениях от учебы, Денис Диденко признался, что получил много знаний в различных сферах и единомышленников.

Он заявил, что гордится возможностью продолжить служение Родине в новом качестве.

По его мнению, программа «Время героев» помогает участникам раскрыть свои лучшие качества.

Главной задачей прошедших обучение бойцов он назвал «оправдать оказанное доверие».

Он также рассказал, что проходил стажировку в Управлении президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов под наставничеством руководителя Александра Харичева.

«Благодаря его опыту и знаниям я сумел включиться в работу в самые короткие сроки», — добавил Диденко.

Ветеран СВО выразил уверенность в том, что на новой должности ему удастся эффективно наладить работу и реализовать полученные во время знания.

Напомним, ранее 25 участников программы «Время героев» были назначены на ответственные посты. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами