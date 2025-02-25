Участник проекта «Время героев» стал главным советником одного из Управлений президента

Участник кадровой программы для ветеранов специальной военной операции «Время героев» Денис Диденко назначен главным советником Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Об этом сообщается на сайте проекта.

В мае прошлого года кавалер ордена Мужества Денис Диденко стал одним из 83 участников кадрового проекта для бойцов и ветеранов СВО, инициированного главой государства Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Рассказывая о своих впечатлениях от учебы, Денис Диденко признался, что получил много знаний в различных сферах и единомышленников.

Он заявил, что гордится возможностью продолжить служение Родине в новом качестве.

По его мнению, программа «Время героев» помогает участникам раскрыть свои лучшие качества.

Главной задачей прошедших обучение бойцов он назвал «оправдать оказанное доверие».

Он также рассказал, что проходил стажировку в Управлении президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов под наставничеством руководителя Александра Харичева.

«Благодаря его опыту и знаниям я сумел включиться в работу в самые короткие сроки», — добавил Диденко.

Ветеран СВО выразил уверенность в том, что на новой должности ему удастся эффективно наладить работу и реализовать полученные во время знания.

Напомним, ранее 25 участников программы «Время героев» были назначены на ответственные посты. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и другие.