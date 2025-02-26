В Англии мужчина провел 45 минут в ледяной воде озера, пытаясь скрыться от полиции, пишет Daily Mail.

В Северном Йоркшире полиция задержала 18-летнего Дэйви Смита, который, пытаясь скрыться от преследования, проведя почти час в ледяной воде озера Троксенби-Мир на окраине Скарборо.

Патрульные попытались остановить Смита, который ехал на своем Ford Mondeo и вел себя подозрительно. Однако он отказался остановиться, что привело к погоне. В итоге офицеры прострелили британцу колеса, и он был вынужден бросить автомобиль и скрыться в лесу.

Почти час полицейские не могли его найти, пока сержант дорожной полиции Марк Паттерсон не заметил молодого человека, почти полностью погруженного в ледяную воду озера.

Офицеры завернули его в теплое одеяло с фольгой, чтобы согреть, и даже поделились своей формой, пока ждали приезда скорой помощи.

Смита доставили в больницу, а позже предъявили ему обвинения. Он признал себя виновным в опасном вождении, отказе остановиться по требованию полиции, непредоставлении образца крови для анализа, а также в вождении без страховки и прав.

Суд приговорил Дэйва к 32 месяцам тюремного заключения и 200 часам неоплачиваемых работ. Ему также запретили управлять транспортным средством на 28 месяцев.

Ранее в Англии полицейский сел на велосипед преступника и гонялся за ним по городу.