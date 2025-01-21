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Полицейский забрался на велосипед наркоторговца и преследовал его на нем по улицам

Daily Mail: в Англии полицейский сел на велосипед преступника и гонялся за ним по городу

В Англии полицейский забрался на велосипед наркоторговца и преследовал его на нем по улицам, пока тот убегал, пишет Daily Mail.

Полицейский Алан Кули преследовал наркоторговца Джастиса Ойедокуна по улицам города. Догнав его, офицер предложил мужчине сдаться, но получил отказ. Тогда сотрудник попытался задержать подозреваемого, однако тот снова убежал, оставив брошенный велосипед.

Кули проявил смекалку, забрался на велосипед и в конечном итоге смог догнать Джастиса и арестовать его. По данным полиции, мужчина признал себя виновным в хранении наркотиков с целью сбыта и нарушении закона о доходах от преступной деятельности.

Инцидент привлек внимание пользователей сети, и многие люди выразили поддержку действиям полиции.

«Пора выдать офицерам быстрые электровелосипеды!» — шутят комментаторы.

Ранее полицейский из Флориды врезался в припаркованную машину, отвлекшись на порно.

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