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В Госдуме призвали повышать маткапитал на каждого последующего ребенка

Депутат Останина: маткапитал на последующих детей нужно повышать на 25%
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Shutterstock

В России необходимо расширить действие маткапитала с прогрессирующей ставкой 25% на каждого последующего ребенка. С такой инициативой в беседе с RT выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутат напомнила, что сейчас программу маткапитала продлили уже в четвертый раз с 2008 года.

«Это единственная действующая и мотивирующая демографическая мера поддержки наших молодых семей», — подчеркнула она.

Эту меру поддержки можно сделать еще более эффективной, если расширить действие маткапитала, чтобы на второго, третьего и последующих детей он распространялся с прогрессирующей ставкой 25%, считает Останина.

Она также выразила надежду, что программа продолжит действовать и после 2030 года, до которого ее продлевают сегодня.

Напомним, продлить программу маткапитала до конца 2030 года поручил президент РФ Владимир Путин. С 2027 по 2030 год право на выплаты получат около пяти миллионов российских семей, на что уйдет, по предварительным оценкам, 2,77 трлн рублей дополнительных расходов из бюджета.

Ранее стало известно, на что чаще всего россияне тратят маткапитал.

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