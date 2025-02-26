Названо, на что чаще всего россияне тратят маткапитал

Соцфонд: чаще всего россияне тратят маткапитал на ипотеку

Россияне по итогам 2024 года чаще всего тратили маткапитал для погашения ипотеки, сообщают на сайте Пятого канала со ссылкой на сообщение пресс-службы Социального фонда России.

Отмечается, что за год Соцфонд обработал 1,6 млн заявок на использование маткапитала. В общей сложности семьям перечислили 434 млрд рублей. Из этих денег россияне пустили в общей сложности 268 млрд рублей на погашение ипотеки, 77 млрд — на ремонт и строительство жилья,

На этой неделе закон о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года получил одобрение Совета Федерации. Инициатором проекта выступило российское правительство.

Продлить программу маткапитала до конца 2030 года поручил президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию. С 2027 по 2030 год право на выплаты получат около пяти миллионов российских семей. По предварительным оценкам, реализация закона потребует дополнительных расходов из бюджета в объеме 2,77 трлн рублей.

Ранее в ОП предложили увеличить маткапитал за третьего ребенка.