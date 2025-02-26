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Ученикам иркутской школы подарят обломки дрона ВСУ «Баба Яга»

В Иркутске школьникам вручат лопасти дрона ВСУ «Баба Яга» за победу в конкурсе
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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Ученики иркутской школы №40 получат лопасти сбитого украинского беспилотника «Баба Яга» за победу в конкурсе видеопоздравлений бойцов специальной военной операции с 23 Февраля. Об этом сообщили в местном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Ученица 2-го класса и сводный отряд школы спели «Матушку Землю». Они получат главный приз конкурса — лопасти от вражеского дрона «Баба Яга», который привезли из зоны СВО во время гуммиссии», — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) разобрали и изучили трофейный дрон Вооруженных сил Украины «Баба-Яга». Российские специалисты смогли узнать координаты места сборки дрона, а также цепочку поставок его комплектующих. Устройство попало на фронт не сразу — оно долго находилось в Восточной Европе и на Украине.

Модели сельхоздронов «Баба Яга» обычно переносят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.

Ранее российский дрон протаранил украинскую «Бабу-Ягу» и попал на видео.

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